Борис Джонсон - это настоящий друг Украины, а его отставка с должности премьер-министра не изменит политику Великобритании по отношению к нашей стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии CNN.

Украина многое получила от своих отношений с премьер-министром, включая прежде всего военную поддержку, сказал Зеленский, отвечая на вопрос о его мнении насчет отставки Джонсона.

Зеленский заявил, что с нетерпением ждет непосредственного разговора с Джонсоном, чтобы узнать больше о подробностях по его отставке.

Напомним, что после секс-скандала с экс-замглавы МИД Британии, которого Джонсон продвигал по службе, в отставку за пару дней ушли более 50 чиновников из правительства Джонсона.

Однако сам британский премьер после этих увольнений заявлял, что не уйдет в отставку, так как это приведет к нестабильности.

Когда общественный резонанс в конце концов привел к отставке, Джонсон заявил, что Великобритания после его ухода не изменит своей политики относительно Украины и будет помогать ей в войне против России столько, сколько потребуется.