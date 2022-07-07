На место премьер-министра Британии Бориса Джонсона в случае его отставки могут претендовать глава МИД, министр обороны и видные британские бизнесмены.

Возможных преемников Джонсона назвали в Bloomberg.

Лиз Трасс ("последовательница Тэтчер").

Возглавляет МИД с сентября. Видная фигура в реакции Великобритании на войну в Украине. Теперь ведет переговоры с ЕС по поводу отношений с Великобританией после Brexit.

Надхим Захави ("предприниматель").

Новый министр финансов родился в Багдаде в семье курдов, прибыл в Великобританию мальчиком, выучился на инженера-химика, стал соучредителем компании по проведению опросов YouGov, проработав пять лет в качестве ее главного исполнительного директора.

Риши Сунак ("бывший золотой мальчик").

Имя Сунака стало нарицательным во время пандемии после когда правительство в бытность его министром финансов, помогла предпринимателям. Но в начале года его "звезда угасла", на фоне ряда скандалов.

Бен Уоллес ("тихий исполнитель").

52-летний министр обороны еще год назад фигурировал в списках претендентов на лидерство от консерваторов. Он компетентно справился с британской реакцией на вторжение России в Украину, а до этого — на кризис с эвакуацией из Афганистана. С тех пор Уоллес поднялся на вершину влиятельной рейтинговой таблицы членов кабинета министров ConservativeHome.

Саджид Джавид ("бывший трейдер").

52-летний экс-министр здравоохранения - опытный член кабинета министров, возглавлявший шесть государственных ведомств и занявший четвертое место в конкурсе на лидерство в 2019 году. Дружба с Сунаком предполагает, что они могли бы баллотироваться по общему билету, что придает им больший вес.

Пенни Мордаунт ("первопроходец").

49-летняя Пенни Мордаунт лишь с небольшим отрывом заняла второе место после Уоллеса в опросе ConservativeHome на этой неделе о том, кто должен стать следующим лидером тори. В партии ее считают обладательницей твердой репутации в поддержку Brexit, харизмой и хорошими лидерскими качествами.

Джереми Хант ("безопасный вариант").

55-летний Хант "представляет собой полную противоположность премьеру". Во время референдума 2016 года он выступал за то, чтобы остаться в ЕС, его стиль более сдержан, и он апеллирует к правоцентристскому традиционному консервативному членству, в отличие от стойкого крыла Brexit, которое привело Джонсона к власти.

Том Тугендхат ("эксперт по внешней политике").

49-летний бывший военный, воевавший в Ираке и Афганистане и возглавляющий спецкомитет парламента по иностранным делам был постоянным критиком Джонсона и часто откровенно высказывался по вопросам внешней политики, особенно о необходимости занять жесткую позицию в отношении Китая.

Напомним, что после череды скандалов на Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. СМИ пишут, что об этом могут объявить уже 7 июля.

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