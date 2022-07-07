Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил прибывшим к нему членам кабинета министров, что не уйдет в отставку, так как это приведет к нестабильности.

Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на массовые увольнения министров, Джонсон сказал, что работа премьер-министра как раз и заключается в том, чтобы провести страну через тяжелые времена.

Ранее "Страна" сообщала, что в Великобритании министр финансов Риши Сунак, министр здравоохранения Саджид Джавид и заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Бим Афолами одновременно подали в отставку из-за секс-скандала, в котором фигурирует премьер Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер.

Затем еще шесть министров покинули правительство Бориса Джонсона, "пока премьер-министр изо всех сил пытается спасти свое больное премьерское кресло", как написала пресса Великобритании.

Мы также рассказывали, что группа министров британского правительства Джонсона собиралась идти к нему, чтобы объявить о необходимости его отставки.