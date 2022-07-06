"Британцы о Борисе Джонсоне: он - ходячий мертвец". Под таким заголовком вышел видеоопрос, проведенный в Великобритании немецким изданием Spiegel.

Там британцы делятся своим мнением относительно возможной отставки премьер-министра Британии Бориса Джонсона. И приходят к выводу, что он скоро уйдет в отставку.

Интересно, что опрос проводился в тот момент, когда в отставку из-за секс-скандала ушли всего два министра британского правительства.

Ранее мы писали, что в Великобритании министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку из-за секс-скандала, в котором фигурирует премьер Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер. После этого в отставку ушли еще сразу шесть министров. Сейчас пост покинули уже 12 чиновников.

Из-за этого появились слухи, что британский премьер может уйти в отставку. Но консерваторы сегодня обсудят изменение правил, не позволяющих им сместить Джонсона.

В отдельном материале "Страна" отдельно разбиралась, к чему приведет секс-скандал и будут ли еще отставки в британском правительстве.