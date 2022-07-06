Британские журналисты пишут о премьер-министре страны Борисе Джонсоне как о сбитом летчике, предполагая неизбежность его отставки.

К такому мнению пришли в Твиттере сотрудники изданий Financial Times и The Guardian.

"Разрешить Борису Джонсону в последний раз говорить об Украине и президенте Зеленском на комитете по связям – это политический эквивалент последней трапезы приговоренного к смертной казни", - пишет журналист The Guardian Питер Уолкер.

"Сюрреалистично смотреть, как Борис Джонсон говорит о зерне в Босфоре прямо сейчас, когда он может уйти через несколько часов или дней", - вторит Уолкеру журналист FT Джим Пикард.

Ранее "Страна" сообщала, что в Великобритании министр финансов Риши Сунак, министр здравоохранения Саджид Джавид и заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Бим Афолами одновременно подали в отставку из-за секс-скандала, в котором фигурирует премьер Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер.

Мы также подробно разбирались, к чему приведет секс-скандал и отставки в британском правительстве.