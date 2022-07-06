Сегодня, 6 июля, британские консерваторы обсудят сегодня изменение правил, не позволяющих им сместить премьер-министра Бориса Джонсона.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с вопросом.

По словам источника, если большинство проголосует за это, то голосование по вотуму недоверия премьеру может состояться уже на следующей неделе. Джонсон дал понять, что уходить по своей воле не собирается. Он заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою работу.

Напомним, правительство Британии за два дня покинули ряд министров после секс-скандала в Консервативной партии. Министры говорят, что в окружении Джонсона "исчерпали симпатию к премьер-министру". В отдельном материале мы подробно разбирались, что происходит в британской политике.

Также мы писали, что журналист CNN призвал "не одурачиваться поддержкой Украины Джонсоном".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

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