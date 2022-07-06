Еще шесть министров покинули правительство Бориса Джонсона, "пока премьер-министр изо всех сил пытается спасти свое больное премьерское кресло", - пишет The Independent.

Сначала одновременно ушли пять министров: Кеми Баденох, министр по вопросам равноправия; Нил О'Брайен, министр роста; Алекс Бургхарт, министр навыков; Ли Роули, министр по делам бизнеса, Джулия Лопес, министр по делам СМИ, данных и цифровой инфраструктуры. Затем Мимс Дэвис объявил об уходе с поста министра занятости.

Ранее мы писали, что в Великобритании министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали в отставку из-за секс-скандала, в котором фигурирует премьер Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер.

Из-за этого появились слухи, что британский премьер может уйти в отставку. Но консерваторы сегодня обсудят изменение правил, не позволяющих им сместить Джонсона.

В отдельном материале "Страна" отдельно разбиралась, к чему приведет секс-скандал и будут ли еще отставки в британском правительстве.