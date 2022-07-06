Группа министров британского правительства Бориса Джонсона намерена идти к нему, чтобы объявить о необходимости его отставки.

Об этом сообщает ВВС.

Майкл Гоув, старший член правительства, уже предложил Борису Джонсону уйти в отставку, поскольку число уходящих в отставку министров растет.

Сам Джонсон пока уверяет, что "завтра он будет работать".

Ранее "Страна" сообщала, что в Великобритании министр финансов Риши Сунак, министр здравоохранения Саджид Джавид и заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Бим Афолами одновременно подали в отставку из-за секс-скандала, в котором фигурирует премьер Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер.

Затем еще шесть министров покинули правительство Бориса Джонсона, "пока премьер-министр изо всех сил пытается спасти свое больное премьерское кресло", как написала пресса Великобритании.

На этом фоне британские журналисты пишут о премьер-министре страны Борисе Джонсоне как о сбитом летчике, предполагая неизбежность его отставки.