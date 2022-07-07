На Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Джонсон сделает заявление об отставке в ближайшие часы, пишет BBC. О том, что он собирается подать в отставку пишет и Блумберг.

Бывший главный советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс сказал SkyNews, что "внутри бункера говорят, что все кончено", подтверждая информацию о скорой отставке Джонсона.

Он добавил, что секретарь кабинета министров "организует процесс" избрания нового премьер-министра.

"Смена режима уже здесь", - добавил Каммингс.

SkyNews уточняет, что Борис Джонсон после отставки продолжит исполнять обязанности премьера - до выборов нового руководителя Консервативной партии. Эти выборы состоятся в октябре, сообщает телеканал.

Правда, Guardian пишет, что таково пожелание Джонсона - он согласился уйти в отставку, но хочет остаться премьером до избрания нового лидера Консервативной партии. Но это его пожелание ещё должны удовлетворить однопартийцы.

Напомним, вокруг Джонсона разгорелся скандал.

Как сообщали британские СМИ, в начале июля уже экс-замглавы МИД Британии устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов. 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

Джонсон, по данным журналистов, продвигал его по службе, зная об обвинениях в адрес чиновника в домогательствах. Это подтвердил и бывший сотрудник МИД Саймон Макдональд.

Ранее в отставку ушли уже 12 министров правительства Джонсона, более 50 чиновников. Сам он заявил, что не уйдет в отставку, так как это приведет к нестабильности.

Вместе с тем, мы писали, что группа британских министров собралась пойти к Джонсону, чтобы уговорить его на отставку.

На этом фоне британские журналисты пишут о премьер-министре страны Борисе Джонсоне как о сбитом летчике, предполагая неизбежность его отставки.

Мы подробно писали о том, к чему может привести секс-скандал и отставки в британском правительстве.