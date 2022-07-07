Британская писательница Джоан Роулинг призвала к отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом она написала в Twitter-аккаунте.

"Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть (себе могилу)", - написала Роулинг.

Напомним, в отставку ушли уже 12 министров правительства Джонсона. Сам он заявил, что не уйдет в отставку, так как это приведет к нестабильности.

Вместе с тем, мы писали, что группа британских министров собралась пойти к Джонсону, чтобы уговорить его на отставку.

На этом фоне британские журналисты пишут о премьер-министре страны Борисе Джонсоне как о сбитом летчике, предполагая неизбежность его отставки.

Как сообщали британские СМИ, в начале июля уже экс-замглавы МИД Британии устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов. 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. После этого он признался в содеянном и подал в отставку.

Джонсон, по данным журналистов, продвигал его по службе, зная об обвинениях в адрес чиновника в домогательствах. Это подтвердил и бывший сотрудник МИД Саймон Макдональд.

Мы подробно писали о том, к чему может привести секс-скандал и отставки в британском правительстве.