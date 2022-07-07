Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что после его отставки британское правительство будет и дальше поддерживать Украину.

Об этом он сказал после того, как сегодня объявил, что принял решение уйти с постов премьера и лидера Консервативной партии.

По его словам, в Британии будет поддерживать Украину "так долго, как потребуется".

Напомним, что Джонсон вынужден был покинуть пост на фоне секс-скандала с бывшим замглавы МИД Британии. Несмотря на похождения чиновника, Джонсон продвигал его по службе.

За последние несколько дней в отставку ушли более 50 чиновников из правительства Джонсона. Сам британский премьер заявлял, что не покинет свое кресло, поскольку это приведет к нестабильности.

Однако в итоге под давлением общественности и политиков он все-таки объявил о том, что подает в отставку.

Британские СМИ уже назвали восемь вероятных претендентов на место премьер-министра. Среди них глава МИД Лиз Трасс, предприниматель Надхим Захави, министр обороны Бен Уоллес, экс-министр здравоохранения Саджид Джавид и другие.