Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьера и лидера Консервативной партии. Он заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет выбран новый.

Об этом Джонсон заявил днем 7 июля, сообщает британская пресса.

Политик добавил, что процесс выбора нового лидера Консервативной партии должен начаться сейчас.

Также Джонсон пообещал, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки "так долго, как потребуется".

В Telegram-канале "Политика страны" пишут, что в экспертных кругах принято считать, что отставка Джонсона мало повлияет на отношение Лондона к Украине и вообще на внешнюю политику Британии.

"Потому как консерваторы все равно останутся у власти, в британской элите существует консенсус относительно необходимости противостоять России и даже у крупнейшей оппозиционной партии - лейбористов - позиция практически аналогичная.

Однако нельзя недооценивать роль личности Джонсона. Он эксцентричный и крайне амбициозный человек, который видел себя в роли великого правителя уровня Черчилля. Это объясняет многие его действия - и брексит (именно он довел дело до реального выхода Британии из ЕС), и жесткая позиция по войне в Украине, где он хотел взять на себя роль вождя западного мира по противостоянию России, и проекты создания новых объединений в Европе в составе Британии, Польши и Украины. При этом во многих случаях он шел наперекор воли леволиберального истеблишмента, который правит сейчас в крупнейших странах западной Европы и в США. Поэтому западные элиты Джонсона никогда не любили, воспринимая его как британскую версию Трампа. И сейчас они наверняка попытаются помочь поставить лояльного себе нового премьера, а в перспективе, возможно, даже повернуть вспять брексит (одним из главных идеологов которого был Джонсон), проведя новый референдум о возвращении в ЕС.

Что касается внешней политики, если этот план сработает, то Британия будет действовать четко в фарватере администрации Байдена. И это будет означать, например, что если Байден, Шольц и Макрон придут к какому-то общему мнению, что дальше нужно делать по войне в Украине, то Лондон это понимание торпедировать не будет и британский премьер не полетит срочно в Киев, чтобы убедить Зеленского с этим пониманием не соглашаться", - говорится в сообщении канала.

Напомним, что после секс-скандала с экс-замглавы МИД Британии, которого Джонсон продвигал по службе, в отставку за пару дней ушли более 50 чиновников из правительства Джонсона.

Однако сам британский премьер после этих увольнений заявлял, что не уйдет в отставку, так как это приведет к нестабильности. Однако давление со стороны общества и политиков за пару дней, пока разгорался скандал, было сильное. Группа британских министров даже собралась пойти к Джонсону, чтобы уговорить его покинуть пост.

Мы подробно писали о том, к чему может привести секс-скандал и отставки в британском правительстве.