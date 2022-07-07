Уже более 50 чиновников покинули правительство Бориса Джонсона с вечера вторника, сообщает Sky News.

Наиболее значимой потерей СМИ называет уход канцлера казначейства Риши Сунака. Сунак заявил, что "больше не может оставаться верным премьер-министру".

Также выделяют уход министра здравоохранения Саджида Джавида, который заявил, что британцы "ожидают честности от правительства" и считают нынешнюю администрацию "некомпетентной".

Министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс подал в отставку, заявив, что у него "не было выбора", а министр окружающей среды Джо Черчилль обвинила Джонсона в "шутливом корыстным подходе".

Напомним, ранее Джонсон заявлял, что не уйдет в отставку, так как это приведет к нестабильности.

Вместе с тем, мы писали, что группа британских министров собралась пойти к Джонсону, чтобы уговорить его на отставку.

На этом фоне британские журналисты пишут о премьер-министре страны Борисе Джонсоне как о сбитом летчике, предполагая неизбежность его ухода.

Мы подробно писали о том, к чему может привести секс-скандал и отставки в британском правительстве.