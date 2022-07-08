Польша предоставила украинским беженцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях. Минздрав рассказывает, как ее можно получить.

В частности, теперь украинцам доступны:

базовая медицинская помощь — визиты к семейным врачам, вызов скорой,

специализированная амбулаторная помощь,

диагностические исследования (по направлению врача),

лечение в стационаре,

психиатрическое лечение,

реабилитация (кроме курортов),

стоматологические услуги.

Найти медицинское учреждение можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800 19 05 90.

Чтобы получить медицинскую помощь, нужно иметь загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы не ранее 24 февраля 2022 года или документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами.

Ранее стало известно, что Польша больше не будет выплачивать украинским беженцам ежедневное пособие.

Также власти Польши лишили беженцев из Украины бесплатного проезда в поездах.

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