Депутаты Европарламента поддержали инициативу о том, чтобы признать водительские права украинских беженцев.

Такую инициативу поддержали 561 депутат Европарламента. При этом против было 6, воздержались - 5.

Теперь для того, чтобы в ЕС признали водительские права приехавших из Украины, новый проект правил должна официально принять Еврокомиссия и утвердить Совет ЕС. Порядок вступит в силу через пять дней после его публикации в Официальном журнале ЕС.

Если документ примут, то беженцам из Украины не нужно будет оформлять новые водительские права и сертификаты квалификации, а можно будет пользоваться старыми украинскими.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия планирует упростить признание украинских водительских прав на территории Евросоюза, чтоб граждане Украины могли ими пользоваться по истечении шести месяцев пребывания в Евросоюзе. Дело в том, что иностранцам приезжающим из стран, не входящих в ЕС, обычно разрешается управлять автомобилем в течение шести месяцев с водительскими правами своей страны. После этого требуется водительское удостоверение, выданное на месте.

Напомним, что Европейский союз также подписал соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.