В Украине с 24 июля изменится механизм подготовки и переподготовки водителей. Об этом говорится в сообщении МВД.

Чтобы получить водительское удостоверение, кандидатам в водители необходимо будет сделать следующие 5 шагов:

Пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена). Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение. Выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение. Сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года. В сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

Также через 2 месяца будет возможность получать платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.

Как писала "Страна", в Украине начали выдавать обновленные водительские права, в которых указано, какими авто можно управлять.

Напомним, что водительские права и техпаспорт снова доступны украинцам в приложении "Дия".

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.