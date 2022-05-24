В МВД рассказали, как изменится механизм подготовки водителей в Украине с 24 июля
В Украине с 24 июля изменится механизм подготовки и переподготовки водителей. Об этом говорится в сообщении МВД.
Чтобы получить водительское удостоверение, кандидатам в водители необходимо будет сделать следующие 5 шагов:
- Пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена).
- Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение.
- Выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение.
- Сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года.
- В сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.
Также через 2 месяца будет возможность получать платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.
Как писала "Страна", в Украине начали выдавать обновленные водительские права, в которых указано, какими авто можно управлять.
Напомним, что водительские права и техпаспорт снова доступны украинцам в приложении "Дия".
Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.
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