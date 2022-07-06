Украинские беженцы в Европе могут попасть в налоговую ловушку. Речь идет о наших гражданах, которые уехали в ЕС, но продолжают дистанционно работать на отечественные компании, и, естественно, получают от них зарплаты на банковские карты, а таких немало.

Уже в ближайшее время они рискуют попасть под двойной налоговый пресс - будут вынуждены платить налоги с доходов и в Украине и в стране пребывания.

"В большинстве европейских государств для иностранцев, пребывающих там более 183 дней, наступает налоговое резиденство, то есть, они обязаны платить налоги в стране пребывания. Это касается как физлиц, так и предпринимателей. Но для тех, кто продолжает работать в Украине дистанционно, никто не отменял обязанность платить налоги и на родине. То есть, может возникнуть двойное налогообложение. Для тех, кто уехал из Украины с началом войны, то есть, в феврале, новые налоговые обязательства могут возникнуть уже в августе", — заявили в Европейской бизнес-ассоциации.

Партнер консалтинговой компании ADA Group и налоговый консультант Андрей Тамошюнас пояснил нам, что под двойное налогообложение рискует пойти не только украинская зарплата работающих дистанционно беженцев, но и все их доходы, полученные в стране пребывания - вплоть до социальных пособий.

"Чтобы этого не произошло, нужны изменения в Налоговый кодекс Украины и налогового законодательства европейских стран", — говорит эксперт.

Европейская бизнес-ассоциация также бьет тревогу.

"Обращаемся к Минфину и Министерству социальной политики с предложением как можно скорее установить контакты с соответствующими государственными органами зарубежных стран и достигнуть с ними договоренностей, которые убрали бы риски двойного налогообложения граждан Украины. По состоянию на сейчас нам о таких усилиях правительства ничего не известно", — отмечается в заявлении ЕБА.

Отметим, что еще в начале войны Минсоцполитики выходил с инициативой "порешать" с Европой налоговые вопросы по нашим беженцам. Правда, предлагалась совсем другая схема - чтобы украинцы, которые найдут работу в Европе, продолжали платить налоги в украинский бюджет. Но дальнейшего продолжения эта идея так и не получила. Не исключено, что к ней могут вернуться, обсуждая вопросы налогообложения с ЕС.

Разбирались, как украинские беженцы будут платить налоги.

Двойной налоговый пресс

Украинские беженцы, которые находятся в Европе, но продолжают дистанционно работать на отечественные компании (а таких, по меньшей мере, сотни тысяч), отчисляют налоги с доходов по нашему законодательству. То есть, платят 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Плюс работодатель перечисляет за них ЕСВ.

При этом многие оформили пособия в Европе, а некоторые нашли там подработку.

До сегодняшнего дня украинские доходы наших беженцев в Европе никак не учитываются, как, впрочем, и их "европейские деньги" - в Украине.

При этом некоторые страны уже изучают уровень дохода наших граждан. К примеру, в Германии при оформлении в Job-центр нужно предъявить выписки со всех счетов, включая украинские. Но налоги с украинских зарплат у наших беженцев в Германии пока не берут.

Ситуация может измениться уже в ближайшее время. Если человек находится в стране больше 183 дней, ему может быть присвоен статус налогового резидента. Следовательно, он обязан будет отчитываться о всех своих доходах и платить с них налоги в том государстве, где на данный момент проживает, — отметили в Европейской бизнес-ассоциации.

Повторимся, речь идет о всех доходах, в том числе, полученных в Украине за дистанционную работу.

С этих денег нужно будет заплатить налог на доходы физических лиц по законодательству страны пребывания.

Во многих странах есть порог меньше которого доходы вообще не облагаются налогом.

К примеру, в Германии на доход до 8354 евро (для супружеской пары - до 16708) налог не начисляется. Если сумма составляет 13469 евро (для супругов - 26939 евро в год) - нужно платить 14%. С более внушительных зарплат НДФЛ больше (от 23,97% до 45%). Плюс все платят еще и так называемые солидарный взнос (вне зависимости от уровня дохода) в размере 5,5%.

В Чехии ставка НДФЛ стандартная - 15% от дохода. В Польше не облагаемая налогом сумма составляет 30 тысяч злотых, если больше — нужно отчислять 12%. В Румынии и Болгарии ставки налога на доходы физлиц - 10%.

В Италии годовой доход до 15 тысяч евро облагается налогом по ставке 23%, до 28 тысяч евро - 27% и так по нарастающей вплоть до 43% (с дохода от 55 тысяч евро). Если больше - нужно платить от 23%.

А, к примеру, на Кипре платить налоги с доходов, полученных вне территории этой страны, вообще не нужно. На остальные суммы НДФЛ начисляется по прогрессивной шкале (до 19,5 тысяч евро в год - 0%, до 28 тысяч - 20%, до 36 тысяч - 25% и т.д).

Также, как отмечают в Европейской бизнес-ассоциации, есть риск двойной уплаты социальных взносов. В Украине за "дистанционного" работника ЕСВ платит работодатель. Но и в Европе, если встанет вопрос об уплате налога со всех доходов беженцев, могут потребовать взносы на государственное страхование.

"Обязанность уплаты таких налогов может возникнуть в Европе как для самих работников, так и для их украинских работодателей. Украина имеет договоренности о социальном обеспечении с некоторыми странами ЕС, которые дают освобождение от уплаты социальных взносов у себя, если наш работодатель отправляет работника, к пример, в командировку. Но в большинстве случаев временное пребывание украинцев в Европе сейчас не оформляется как командировка. Соответственно, нет процедуры освобождение от уплаты социальных взносов в принимающей стране", - пояснили в ЕБА.

В Украине, напомним, ЕСВ - 22%. К примеру, в Польше на медицинское страхование взимают до 9%, а пенсионное страхование — 9,76%.В Германии предусмотрены вносы на случай безработицы (4,2%), пенсионное страхование (19,9%), медстрахование (14,25%). Платят эти налоги напополам - работник и работодатель.

То есть, если для наших беженцев, продолжающих работать дистанционно, включат двойное налогообложение, им придется платить чуть ли не половину зарплаты. На двойные налоги рискую попасть и работодатели, что вообще ставит для них под вопрос удерживание "дорогого" сотрудника.

Но это еще не все.

Как говорит Андрея Тамошюнас, двойное налогобложение может работать в двух направлениях. То есть, с украинцев в Европе потребуют налоги с доходов, полученных на родине, а в Украине - с европейских доходов.

В частности, в Украине могут обложить налогом доходы, полученные от иностранных государств, включая пособия, зарплаты, поступления от предпринимательской деятельности. А в нашей стране украинские граждане рискуют попасть на НДФЛ и военный сбор, всего 19,5%.

То есть, к примеру, получив от той же Германии 450 евро ежемесячного пособия, человек рискует заплатить с него налог в Украине около 88 евро или порядка 3,2 тысяч гривен.

"А откуда они узнают?"

Впрочем, многие украинские беженцы в Европе ни о какой двойной уплате налогов пока не думают.

Юрист Юлия сейчас живет в Кельне, получает 450 евро пособия плюс оплату социальной квартиры, посещает бесплатные интеграционные курсы по изучению немецкого языка, и при этом продолжает работать по дистанционке на киевскую компанию, получая зарплату около 1,5 тысяч евро.

Итого, ее доход составляет порядка 2 тысяч евро, что, по немецкому законодательству, уже не дает ей права на соцпомощь и накладывает целый ряд налоговых обязательств - от уплаты НДФЛ до отчислений на медстраховку (которую на данный момент ей обеспечивает государство).

И украинцев, которые живут в Европе по такой же схеме - получают и пособие, и украинскую зарплату - немало.

О "страшилках" двойного налогообложения, которое может стать реальностью через полгода пребывания в Европе, люди пока рассуждают только гипотетически.

"А откуда они узнают о моей украинской зарплате, если я ее получают на украинскую банковскую карту", - удивляется жительница Харькова Илона, которая еще в конце февраля выехала в Италию.

"Риски двойного налогообложения для наших беженцев пока только теоретические. Да, обычно налоговое резидентство возникает со 183 дня пребывания в стране. Но речь идет не о статусе временной защиты. Схема применения последнего для ЕС вообще новая, поэтому как решится вопрос с нашими беженцами точно никто не знает. Кроме того, налоговые обязательства по украинским зарплатам наступят не сразу, а только в следующем году - до 31 марта нужно будет заполнить налоговую декларацию и заплатить налоги. А к тому времени многие наши сограждане уже, возможно, из Европы и уедут. Да и вопрос "как узнают" вполне резонен. В теории это возможно, но будут ли проводить верификацию всех наших беженцев в Европе, учитывая их количество, сколько это займет времени - вопрос открытый. Людей больше интересуют более насущные потребности - обеспечить себе в Европе хоть какой -то доход, в том числе, за счет дистанционной работы в Украине", — говорит глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Как говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростаслав Кравец, со многими странами ЕС Украина подписала соглашения об избежании двойного налогообложения, которые касаются как физических, так и юридических лиц. То есть, по ним, человек платит налоги только в одной стране, а не в двух. Такие соглашения, есть, в частности, с Финляндией, Францией, Чехией, Австрией, Германией, Болгарией и др.

Но, опять-таки, непонятно, насколько под них подпадают наши беженцы. К примеру, в соглашении с Венгрией указано, что физлицо платит налог в стране резидентства. Она определяется , в частности, по наличию жилья, "более тесных экономических и личных связях", то есть, в вону с определением могут быть проблемы.

Правда, в перечне есть также "обычное место проживания" и гражданство - если по другим признакам не удается определиться с резидентством. Плюс в таких соглашениях речь, как правило, идет о налогах на недвижимость, отчуждение имущества, коммерческую деятельность, дивиденды и пр.

Что касается "других доходов", под которые можно подогнать и зарплаты, то отмечается, что вне зависимости от источника их получения налогообложение идет в стране пребывания.

Иван Маринюк, юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры", говорит нам, что место (страна) уплаты налогов физическим лицом зависит от его статуса налогового резидентства, а не гражданства (за исключением США).

Правила определения такого статуса в каждой стране свои.

Так, самый распространённый тест определения налоговой резидентности – срок пребывания в стране (больше 183 дней в году). Однако, может применяться более усложненный тест, где у физического лица находится центр жизненных интересов (совокупность экономических и социальных связей: семья, работа и тд.). Поэтому, прежде всего, стоит разобраться с правилами налоговой резидентности страны пребывания.

"В тоже время, Украина по-прежнему будет считать вынужденных переселенцев своими налоговыми резидентами. В случае возникновения вопроса "двойной налоговой резидентности" и необходимости уплаты налогов с украинских доходов в стране пребывания необходимо обратиться к соглашениям об избежании двойного налогообложения, заключенными страной пребывания и Украиной. Последние содержат правила определения налоговой резидентности, которые превалируют над национальными, а также устанавливают правила избежания двойного налогообложения определенных доходов. Так, одни и те же доходы не могут облагаться налогами два раза. Поэтому даже если физическое лицо будет признано налоговым резидентом страны пребывания, налоги, которые были уплачены с зарплаты в Украине, могут быть зачтены против локальных, и ничего платить будет не нужно. В тоже время, при определении налоговой резидентности, может быть взят во внимание фактор вынужденного переезда. Например, во время пика пандемии коронавируса многие люди не могли покинуть страны своего временного пребывании и некоторые страны не учитывали дни вынужденного пребывания последних для целей приобретения статуса налоговой резидентности", - пояснил юрист.

То есть, на самом деле нюансов очень много, все зависит от их трактовки в той или иной стране.

По словам Тамошюнаса, чтобы полностью убрать риски двойного налогообложения в случае с беженцами, нужно вносить соотвествующие изменения в украинский Налоговый кодекс и налоговое законодательство европейских стран, Об этом предупреждают и в ЕБА, отмечая, что времени до даты "Ч" - когда украинцам включат двойной налоговый счетчик- осталось не так много. Поэтому нужна активизация переговоров на правительственном уровне.

Налоги - на родину?

Отметим, что идеи по договоренностям с Европой по налогам для наших беженцев уже звучали. Еще в начале войны глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявляла, что уже разработан проект обращения к Европейской комиссии "относительно общих действий ЕС и Украины по защите социальных прав украинцев во время российской агрессии".

Тогда речь шла о разработке общей долгосрочной трансграничной политики в отношении наших граждан, которые оказались за границей. Это не только беженцы, но и заробитчане. Эти договоренности должны были касаться не только военного, но и мирного времени,

"Необходимо обсуждать возможность для них (украинцев, перемещенных в другие страны — Ред.) оставаться налоговыми резидентами Украины или по крайней мере, чтобы за них уплачивались в Украину социальные взносы, чтобы в дальнейшем люди имели необходимый стаж для пенсионного обеспечения и других социальных гарантий. Также уплата в Украине социального взноса за наших граждан, которые работают в других странах, укрепит финансовую устойчивость солидарной пенсионной системы, что очень важно в условиях военного положения", — отметила Лазебная.

То есть, речь о налогах с украинских беженцев — в первую очередь ЕСВ (22% от зарплаты), а затем, возможно, и НДФЛ (18% от дохода). И платить их, согласно задумке Минсоца, украинцы должны были на родине — как с доходов, полученных в Украине (скажем, та же дистанционная зарплата), так и с денег, заработанных в Европе.

По сути, речь шла о схеме, обратной той, что обсуждается сейчас — все налоги украинцев должны идти не по месту пребывания людей (то есть, в бюджет конкретной европейской страны), а "по прописке", то есть, в Украину.

Одна из форм защиты трудовых прав украинцев, по мнению Лазебной,— возможность для них оставаться налоговыми резидентами нашей страны и уплата за них ЕСВ.

"Наши граждане за границей, даже если они устраиваются на работу и платят налоги в стране пребывания, не зарабатывают себе пенсию в Украине. То есть, сейчас может появиться порядок, по которому хотя бы часть социальных налогов из-за границы перечислялась в соцфонд Украины", — отмечал тогда Родион Колышко, директор Института профессиональных квалификаций.

"Это вынужденный и объективный шаг в условиях войны, когда еще больше обострились демографические и миграционные проблемы в Украине, когда нужно думать о стабильной работе пенсионной системы и социального обеспечения. Понятно, что пока речь должна идти о добровольности такой инициативы (отдавать налоги в Украину — Ред) для европейских стран с учетом масштабов миграции наших граждан",— считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Тогда эта идея - получать налоги с наших беженцев - так ничем и не закончилась. Но не исключено, что ее вновь поднимут в процессе межправительственных обсуждений налогообложения, не исключают эксперты.

Для украинцев такая модель невыгодна, прежде всего, тем, что не позволяет им начать накапливать трудовой стаж в Европе, что в теории могло бы открыть перспективы получения европейской пенсии (во многих странах право на выплаты есть у тех, кто отчисляет соцвзносы в течение не меньше 60 месяцев).