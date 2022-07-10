Вокруг Украины началось "соревнование глобальной выносливости". И поэтому возникает вопрос, сможет ли Запад выполнить свои военные, политические и финансовые обязательства по сдерживанию России. Об этом пишет газета New York Times.

"Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но ни он, ни кто-либо другой не может сказать, как долго это продлится", - пишет издание.

"В какой-то момент, как признают официальные лица, запасы оружия в США и Европе закончатся. Хоть США и санкционировали 54 миллиарда долларов военной и другой помощи, никто не ожидает еще одного чека на 54 миллиарда, когда предыдущий закончится", - сообщает NYT.

При этом "общественная усталость начинает проявляться внутри страны и за рубежом". Из-за этого, говорят собеседники New York Times из политических и аналитических кругов, будет трудно поддерживать такой же уровень материальной помощи Украине.

"По некоторым оценкам, военной помощи, принятой Конгрессом, хватит до второго квартала следующего года, но вопрос заключается в том, как долго хватит нынешних поставок оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности Соединенных Штатов", - пишет газета.

Американские чиновники на условиях анонимности сообщили NYT, что сомневаются в способности украинцев вытеснить русских из Украины, хотя такие стремления Зеленского "теоретически" поддерживают. Также в Вашингтоне есть "серьезные сомнения", возможно ли закончить войну до конца года, как хотел украинский президент.

Опрошенные изданием аналитики считают, что следующие полгода станут критическими. И по истечении этого срока "мы обнаружим, что одна или обе стороны слишком устали и будут искать выход".

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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