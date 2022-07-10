Кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удержание юга Украины. В частности, есть признаки того, что Москва планирует аннексировать еще и Харьковскую область.

Такие данные приводит "Институт изучения войны" (США) в своем новом аналитическом отчете.

Такой вывод они сделали после заявлений назначенного РФ "главы администрации" Ганчева и появления "флага Харьковской области".

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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