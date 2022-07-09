В субботу, 9 июля, российские войска обстреляли Харьков. Появились фото последствий обстрела центра города.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, госпитализированы трое гражданских. Еще четырем людям медики оказали помощь на месте.

Как сообщил Синегубов, российская ракета сегодня ударила во двор двух жилых зданий в центре Харькова. Один дом полностью разрушен, второй – частично. В полностью разрушенном, по предварительным данным, никого не было.

Ранее мы писали, что в Харьковской области за сутки из-за обстрелов произошло 16 пожаров.

Война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.