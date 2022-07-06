Мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан сидеть дома и не гулять по городу из-за опасности обстрелов.

Об этом он сказал в эфире программы "Дороги к свободе".

"Я всегда предупреждаю харьковчан об опасности. Если выбирать между воздержаться от прогулок и погулять по скверу, конечно, нужно воздержаться. Я понимаю, как это тяжело: хорошая погода, хочется выйти на свежий воздух, но это очень опасно", - сказал он.

Также мэр добавил, что враг цинично обстреливает мирных жителей несколько раз в сутки.

"Враг, как по расписанию, несколько раз в сутки цинично нас обстреливает. То было ночью в 00:00, теперь в 4:00 утра. Конечно, это психологическое воздействие на мирных жителей", - сказал Терехов.

Напомним, Харьков каждый день находится под обстрелами. Прошлой ночью россияне ракетным ударом уничтожили здание высшего учебного заведения в Киевском районе. Днем ранее - школу.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

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