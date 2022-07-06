Россияне ракетным ударом уничтожили здание высшего учебного заведения в Киевском районе Харькова. Фото
Ночью россияне снова нанесли ракетные удары по Харькову. Пострадали три района. В Киевском районе из-за ракетного удара уничтожено здание высшего учебного заведения.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.
В Основянском районе попали по открытой территории. В Новобаварском - в административное здание, разрушена часть помещения.
Также враг в течение суток обстреливал Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы области. Пожары возникли в жилых домах, на открытых территориях, в полях с пшеницей.
За сутки по области пострадали три человека, среди них - ребенок 1 года и 11 месяцев и мужчина 64 лет.
Напомним, в ночь на вторник также россияне нанесли ракетный удар по учебному заведению Харькова.
Также мы писали, что утром в понедельник россияне разбомбили школу в Шевченковском районе Харькова.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.
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