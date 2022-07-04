Харьков снова под обстрелом. Фото: t.me/synegubov

Утром в понедельник, 4 июля, российские войска нанесли ракетный удар по общеобразовательной школе в Шевченковском районе Харькова. По предварительным данным, никто не пострадал, там как в здании никого не было.

Об этом сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

Удар был нанесен около 04:00, сейчас на месте происшествия ведется разбор завалов. 

В Харьковской области россияне в течение суток били по городам и селам Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения.

Вместе с тем, области погибли три жителя села Безруки Дергачевской громады, ранены 6 человек. Населенный пункт россияне обстреливали из артиллерии.

российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова

российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова

российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова

российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова

российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова

российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова

российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова

российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова

Напомним, вчера армия России обстреляла села в Харьковской области.

Также мы писали, что вчера утром оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову.

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