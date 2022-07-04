Утром в понедельник, 4 июля, российские войска нанесли ракетный удар по общеобразовательной школе в Шевченковском районе Харькова. По предварительным данным, никто не пострадал, там как в здании никого не было.

Об этом сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

Удар был нанесен около 04:00, сейчас на месте происшествия ведется разбор завалов.

В Харьковской области россияне в течение суток били по городам и селам Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения.

Вместе с тем, области погибли три жителя села Безруки Дергачевской громады, ранены 6 человек. Населенный пункт россияне обстреливали из артиллерии.

Напомним, вчера армия России обстреляла села в Харьковской области.

Также мы писали, что вчера утром оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову.

Тем враменем, война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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