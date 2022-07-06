ГБР инициировало отстранение замглавы Харьковского облсовета из-за подозрения, что у него может быть паспорт гражданина РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в своем Телеграм-канале.

В ГБР имени не называют, но, вероятно, речь идет о Богдане Малеваном.

Решение об отстранении примут депутаты на онлайн-голосовании, сообщила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

В ГБР считают, что Малеваный получил паспорт РФ в 2014 году в захваченном россиянами Севастополе.

Вопрос отстранения чиновника от должности Харьковский областной совет планирует рассмотреть в ближайшее время.

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