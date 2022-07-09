Жителей Херсонской области призывают срочно выезжать с оккупированной территории, а если это невозможно - позаботиться об укрытии, еде и воде.

С этим призывом в эфире телемарафона обратился глава Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Необходимость выезда он объяснял взрывами складов с боеприпасами после прицельных ударов украинских войск.

"Все это началось сегодня утром около 8 часов. Подтверждено уничтожение военной инфраструктуры орков, вероятно, там был большой склад боеприпасов", - сказал Соболевский.

По его словам, это будет продолжаться и дальше.

"Наши ребята будут работать максимально аккуратно, просто хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война", - предупредил он.

Ранее вице-премьер Ирина Верещук также призвала жителей территорий Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем РФ, максимально быстро эвакуироваться.

Помимо этого, в британской разведке заявляют, что украинские силы продолжают постепенное наступление на юго-западном херсонском направлении.

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