В свежем отчете разведка Великобритании рассказала, что Россия, вероятно, концентрирует технику на линии фронта в направлении Северска, в 8 км к западу от нынешней линии фронта. Силы РФ делают паузу для пополнения запасов перед началом новых наступательных операций в Донецкой области.

Кроме того, британские специалисты считают, что украинские силы продолжают постепенное наступление на юго-западном херсонском направлении.

Также в отчете говорится, что существует реальная возможность, что непосредственной тактической целью России будет Северск, поскольку ее силы пытаются продвинуться к наиболее вероятной оперативной цели - Славянску и к Краматорску.

Инфографика: Twitter/Ministry of Defence

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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