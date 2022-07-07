Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что "Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца".

Комментарий появился в Твиттере Подоляка.

"Плана "коллективного Запада" не существует. Только конкретная z-армия, вошедшая в суверенную Украину, обстреливающая города и убивающая мирных жителей. Все остальное - примитивная пропаганда. Вот почему мантра Путина о "войне до последнего украинца" - очередное доказательство преднамеренного российского геноцида", – написал Подоляк в микроблоге.

Ранее "Страна" приводила упомянутое Подоляком и другие заявления Путина о войне в Украине, прозвучавшие 7 июля.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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