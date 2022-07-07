Президент РФ Владимир Путин 7 июля провел встречу с лидерами фракций Госдумы и сделал несколько заявлений об Украине.

По его словам, Москва не отказывается от мирных переговоров с Украиной.

"Мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться", - подчеркнул глава Кремля.

Также он сказал о вероятном проигрыше России в войне.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что тут сказать... Пусть попробуют. Мы все чаще слышим, что Запад готов воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но похоже, все к этому и идет", - заявил Путин.

Также он намекнул, что войска России не развернулись на территории Украины во всю мощь.

"Мы всерьёз ещё и не начинали ничего в Украине (то есть воевать - Ред.)", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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