Вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей территорий Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем РФ, максимально быстро эвакуироваться.

Об этом чиновница заявила в эфире национального телемарафона.

По словам Верещук, это необходимо, чтобы ВСУ во время наступательных действий не подвергали опасности гражданское население.

"Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает в себя вооруженное применение силы, мы же понимаем это. Поэтому выезжать и вывозить своих родных надо всеми доступными способами", – сказала она.

Ранее Ирина Верещук призывала жителей Херсонской области эвакуироваться через Крым.

Также "Страна" сообщала, что Ирина Верещук рассказала, как депортированным в РФ украинцам без паспортов вернуться на родину.

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