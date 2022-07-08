Мэр Олешек под Херсоном призвал жителей не приближаться к местам расположения российских военных
Мэр временно оккупированных Олешек Херсонской области Евгений Рыщук призвал местных жителей держаться подальше от объектов, где проживают российские военные.
Об этом говорится в его обращении, опубликованном в Facebook.
"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонщины, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут! Смерть врагам! Не будьте живым щитом для врагов", – написал Рыщук.
"То есть, вероятно, ВСУ будут наносить удары по российским позициям в Олешках", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Ранее Рыщук сообщал, что россияне находятся в Олешках с 17 марта.
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