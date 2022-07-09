Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий рассказал, что российские войска в течение суток обстреляли три громады региона. В результате обстрелов есть раненые.

Об этом Дмитрий Живицкий пишет в Telegram.

"Россияне в течение дня обстреливали три громады области. В Шалыгинской громаде почти в полдень было 6 взрывов – россияне стреляли из реактивных систем залпового огня. В тот же временной промежуток были выпущены 2 ракеты из самолета, не пересекавшего государственную границу. Вечером, в половине седьмого, россияне также выпустили еще 12 ракет", - сообщил Живицкий.

По его словам, после этого огонь велся из реактивных систем залпового огня, было 24 прилета.

"В полдень в окрестностях двух населенных пунктов Хотинской громады россияне открыли минометный огонь. Три человека ранены. Ближе к часу дня россияне выпустили 6 мин из минометов по Эсманской громаде. А в два часа еще 4. Ближе к половине третьего - еще 7 минометных прилетов", - говорится в сообщении чиновника.

Живицкий добавил, что в результате утренних ракетных ударов с вертолета в Миропольской громаде ранены два человека.

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