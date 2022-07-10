После обстрела оккупантами Часового Яра в Донецкой области под завалами оказались по меньшей мере, три десятка человек, есть жертвы.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Скриншот: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Оккупанты попали из "Ураганов" в 5-этажный дом. Там полностью уничтожены два подъезда. Спасательная операция продолжается.

Фото: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

"На месте работают спасатели - пытаются спасти тех, кто оказался под завалами. По словам местных жителей, там, по меньшей мере, 34 человека, в том числе 9-летний ребенок", - написал он.



В настоящее время спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под завалами. На поверхность уже смогли достать 6 погибших и 5 раненых.

Фото: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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