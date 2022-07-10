Сегодня около 3:30 ночи по Харькову ударили две ракеты, пострадал Слободской и Основянский районы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Скриншот: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Сообщается, что первая ракета разрушила учебное заведение, другая - частный дом.

Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Во время второго попадания пострадал 62-летний мужчина. Частично разрушен санаторий, расположенный рядом с домом пострадавшего.

Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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