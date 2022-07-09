Одна выпущенная ракета с установки HIMARS стоит 150 000 долларов, а полный пуск - соответственно, миллион.

Такие цифры привел в эфире телемарафона капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин.

"Преимущество в боеприпасах у противника - в 7-10 раз, поэтому HIMARS здесь как никогда уместен", - сказал он.

Американские РСЗО своей высокой точностью работы обеспечивают уничтожение боеприпасов противника, особенно на конечном пути их следования к фронту.

"Мы уже нащупали, как с этим бороться, и дальше будет больше. Но все это не приходит сразу, это дело не дней, и даже не недель", - резюмирует Ганущин.

Ранее мы писали, что Россия потратила на ракетные обстрелы Украины около 7,5 млрд долларов.

Также "Страна" сообщала, что ВСУ одним ударом уничтожили российский ЗРК "Панцирь-1С" стоимостью 15 млн долларов.

Война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

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