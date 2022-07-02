Украинские артиллеристы уничтожили российский зенитный комплекс "Панцирь-1С" стоимостью 15 миллионов долларов.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"Доброе утро, Украина! Как один меткий удар может лишить противника техники стоимостью 15 миллионов долларов? Очень просто: когда в степях Донбасса украинские артиллеристы встречают распиаренный российский зенитный комплекс "Панцирь-1С", - говорится в публикации.

Панцирь-С1 – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз. Время развертывания комплекса – до 5 минут. Ракеты могут поражать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км; снаряды могут лететь расстояние до 4 км. Стоимость – $15 млн.

Генштаб Вооруженных сил Украины также показал видео уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь".

Тем временем в России говорят, что эти ЗРК сбили уже около тысячи "Байрактаров".

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