Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине не подходит система противоракетной обороны "Железный купол", потому что он не защищает от крылатых и баллистических ракет.

Об этом Резников сообщил во время онлайн-конференции Forbes "Строим вместе", сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает", - сказал Резников.

По его словам, Украине нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать ее от партнеров.

Напомним, ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что Киев хочет купить систему противоракетной обороны "Железный купол".

Ранее мы писали, что в США заявляли о сложностях с разворачиванием в Украине "Железного купола".