В Шахтерске, который находится в неподконтрольной части Донецкой области, после ракетного удара начали эвакуацию жителей за пределы города. По некоторым данным, попадание было по складу боеприпасов, которые начали детонировать.

Об этом сообщила местная "администрация" в Телеграм-канале.

Объявление об эвакуации подтверждает эту версию.

Вместе с тем, жителей, помимо выезда из города, жителям рекомендуют переместиться в старую часть Шахтерска или отдаленные микрорайоны.

Напомним, в Шахтерске рано утром произошел пожар, сопровождающийся звуками взрывов. В украинских телеграм-каналах сообщалось, что это удар по складу боеприпасов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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