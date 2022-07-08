В Шахтерске (находится под контролем "ДНР") рано утром произошел пожар, сопровождающийся звуками взрывов.

Местные телеграм-каналы публикуют видео дыма, который поднимается над городом.

В украинских телеграм-каналах сообщается, что это удар по складу боеприпасов.



Комментариев украинской или российской стороны по поводу происшествия не было.

Также ночью прогремели взрывы в Буденновском районе Донецка.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.