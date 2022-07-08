В Шахтерске пожар и сильные взрывы, сообщают о подрыве склада боеприпасов. Видео
В Шахтерске (находится под контролем "ДНР") рано утром произошел пожар, сопровождающийся звуками взрывов.
Местные телеграм-каналы публикуют видео дыма, который поднимается над городом.
В украинских телеграм-каналах сообщается, что это удар по складу боеприпасов.
Комментариев украинской или российской стороны по поводу происшествия не было.
Также ночью прогремели взрывы в Буденновском районе Донецка.
Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".
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