В Святогорской Лавре, которая находится под контролем ВСУ, укрывается 400 человек мирян, из них 56 детей. Монастырь находится под постоянными обстрелами, много разрушений, люди прячутся там в подвалах.

Об этом говорится в письме наместника Лавры митрополита Арсения, которое опубликовал у себя в Telegram-канале епископ УПЦ Виктор Коцаба.

"Стараемся поддерживать друг друга, но у многих стрессовая ситуация из-за неопределенности окончания этого безумия", - пишет митрополит Арсений.

По его словам, люди питаются выпекаемым в Лавре хлебом, но с мукой перебои, как и с топливом.

Почему мирян не могут эвакуировать из монастыря и есть ли на территории Лавры украинские военные, в письме не уточняется.

Также, судя по всему, в Лавре укрываются насельницы женского скита в Богородичном, где идут бои.

Ранее "Страна" публиковала видео пострадавшей от боев Святогорской Лавры.

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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