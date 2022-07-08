Появилось видео, как сейчас выглядит Святогорская лавра.

Полностью разрушенных зданий на кадрах нет, но многие постройки сильно повреждены вследствие обстрелов: у храмов и хозяйственных зданий выбиты двери и окна, разбиты крыши, вырваны куски стен. Также стены усеяны следами осколков снарядов и пуль.

В кадр попал живой уголок монастыря с опустевшими клетками, где раньше содержались экзотические птицы.

Людей в ролике не видно, только слышен крик уцелевшего петуха.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.