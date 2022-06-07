Российские телеканалы публикуют видео подрыва моста через Северский Донец около Святогорской Лавры.

Как утверждают россияне, мост подорвали ВСУ. Украинская сторона это не подтверждает.

Ранее Владимир Зеленский призвал исключить Россию из ЮНЕСКО после очередного обстрела Святогорской лавры.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.