Украинский мэр Святогорска (Донецкая область) Владимир Бандура перешел на сторону "ДНР". "Глава ДНР" Денис Пушилин провел с ним встречу и назначил "главой администрации" города.

Об этом Пушилин сообщил в своем Телеграм-канале и опубликовал соответствующее фото.

Напомним, ранее сообщалось, что против мэра Святогорска Бандуры открыли уголовное производство, его подозревают в госизмене.

В ГБР заявляли, что Бандура пропагандирует "русский мир" и дискредитирует ВСУ, в частности, обвинял украинскую сторону в поджоге скита на территории Святогорской Лавры.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.