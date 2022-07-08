Мировая экономика на всех парах несется в масштабный кризис.

Кризисные "страшилки" - не новы. Пессимистические прогнозы звучат еще с начала пандемии. Но никакого коллапса так и не случилось, по крайней мере, пока.

Впрочем, аналитики утверждают, что в этот раз все будет иначе. Война в Украине только усилила все прежние риски, а мировой кризис, уже начался. И с этого момента все будет только ухудшаться.

В США уже отмечается рецессия - падения ВВП в течение двух кварталов подряд (официальных данных по второму кварталу пока нет, но предварительно прогнозируется минус 1%).

При этом США не так страдают от кризиса как Европа, по которой сильно бьет удорожание импортируемых энергоносителей и их дефицит.

Это уже спровоцировало обвал евро - его курс по отношению к доллару упал до 20-летнего минимума - ниже 1,01.

На фоне кризисных ожиданий посыпались сырьевые рынки - нефть опустилась ниже 100 долларов за баррель, металлы подешевели с мая на 10-40%. Падают котировки даже на продовольствие, хотя его дефицитом и пугают мир. Неизменно дорогим остается разве что газ, ценник на который уже приближается к 2 тысячам долларов за тысячу кубов из-за перебоев с его поставками из России в ЕС.

То есть, в этот раз миру будет гораздо сложнее избежать экономического кризиса.

"И чем дольше будет длиться война в Украине, тем глубже будет мировой кризис", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его мнению, главный риск мировой рецессии для нас - сокращение помощи от Запада.

"Пока идет война, о нас не забудут. Но стоит ситуации стабилизироваться, и все может резко измениться. Хотя и есть план Маршалла для Украины на миллиарды, собственные экономические проблемы могут поставить под вопрос щедрость инвесторов", - считает Пендзин.

Кроме того, ударить по Украине может и падение цен на экспортные товары (а экспорт и так сильно упал из-за блокирования портов). Особенно если оно затронет продовольствие.

Разбирались, что значит рецессия для мира и Украины.

Нефть, металлы, зерно. Почему посыпались сырьевые рынки

Прогнозы о новом мировом кризисе ранее уже ударили по биржевым индексам и криптовалютам, которые то и дело "корректируются", или попросту летят вниз.

Теперь пошли "корректировки" на сырьевых рынках. Если в марте из-за войны в Украине сырье резко пошло вверх (к примеру, нефть подорожала почти до 130 долларов за баррель, медь - до 10,8 тысяч за тонну, пшеница, кукуруза, соя и вовсе подскочили до многолетних максимумов), то теперь наблюдается обратный процесс.

Дешевеет нефть, металлы, даже продовольствие (хотя риск голода из-за проблем с экспортом украинского и российского зерна никуда не делся).

Так, нефть опустилась ниже 100 долларов за баррель, медь стоит меньше 8 тысяч за тонну. Ценник на растительные масла упал в конце июня до самых низких за последние четыре месяца показателей. Котировки на пшеницу вернулись к довоенным (хотя в марте они подскочили почти на 20%). К примеру, американская пшеница подешевела на 43 доллара за тонну (до 316 долларов), германская - на 20 долларов (до 371 доллара. В начале июля на 3% подешевели соевые бобы, на 1,8% рис, на 0,99% овес и т.д.

Неизменно дорогими остаются разве что энергоресурсы - газ, электричество, уголь, ценники на которые зашкаливают. К примеру, цена на газ в Европе перешагнула за 1950 долларов за тысячу кубов. Контракты на электроэнергию с условиями поставок в следующем году в Германии на этой неделе подорожали на 13% - до 325 евро за мегаватт-час. Во Франции электричество стоит еще дороже - 366 евро - это вдвое выше, чем годом ранее. Такое удорожание энергоресурсов связано, в первую очередь со снижение поставок российского газа в Европу.

Что же касается обвала на сырьевых рынках, то тут ключевой фактор - угроза рецессии.

"Кризис - это уменьшение потребления ресурсов, поэтому цены уже сейчас корректируются. К примеру, по нефти прогноз на период рецессии - 65 долларов за баррель. Впрочем, пока на биржах происходит именно коррекция, это еще не глобальная тенденция, возможны взлеты и падения в зависимости от текущей ситуации", - пояснил нам Андрей Шевчишин.

По металлам причина "корректировок" та же - ожидания рецессии и замедления промышленного производства.

Что касается продовольствия, то тут все не так однозначно. С одной стороны, из-за войны в Украине есть угроза дефицита поставок зерна. По оценкам ООН, армия голодающих в мире увеличится на 40 млн человек.

С другой, по словам Пендзина, снижение платежеспособности потенциальных покупателей, в том числе, из-за рекордной инфляции, притормаживает ценники на еду.

Но главный фактор обвала котировок - поступление на рынок нового урожая. К примеру, по пшенице снижение котировок спровоцировали хорошие прогнозы по урожаю в Канаде и США, а также в России. Сентябрьские фьючерсы обвалились, по сравнению с мартовскими, почти на 40%.

Впрочем, уже 6 июля биржи начали отыгрывать падение на ряд культур. К примеру, на Чикагской бирже кукуруза поднялась на 1,09% (до 291,7 долларов за тонну), соя - на 0,32% (до 580 долларов за тонну). При этом пшеница продолжила дешеветь (минус 0,13%, до 290,9 долларов за тонну). На французской бирже MATIF пшеница подешевела на 1,9% (до 325 евро), кукуруза подорожала с 287,7 до 288 евро, рапс - с 663 до 683 евро.

Кризис уже наступил или на подходе?

Впрочем, рынки "корректировались" под кризис уже не раз, но в глобальную рецессию негативные тенденции так и не переросли.

Насколько велика угроза для мировой экономики сейчас?

В инвестиционной группе Wells Fargo утверждают, что, к примеру, в США кризис уже начался. Правда, пока только "технический".

Самир Самана, старший стратег по глобальному рынку этой компании отметил: "Есть техническая часть рецессии, но есть и существенное ухудшение потребления и занятости. Техническая часть - это история первого полугодия, а основная тяжесть безработицы и потребления приходится на второе полугодие". То есть, все будет еще хуже.

Как пояснил Андрей Шевчишин, техническая рецессия наступает, если два квартала подряд отмечается снижение ВВП. По итогам первого квартала в США было минус 1,4%, официальных данных по второму кварталу еще не озвучили, но, по прогнозам ожидается минус 1%.

"Но при этом показатели экономики - рынка труда, промышленности и услуг в США не такие уж плохие. Более того, ФРС США уже начала сокращать свой баланс (напомним: ранее Федеральная резервная система пошла на резкое увеличение учетной ставки), то есть, долларов на рынке становится меньше, поэтому на фоне Европы позиции США лучше", - говорит Шевчишин.

Впрочем, по прогнозам Wells Fargo, главное - впереди. Аналитики пугают американцев перерастанием технической рецессии в глобальную из-за чего уровень безработицы к 2023 году составит 5,2% (в этом году - 4,3%).

Что касается Европы, то там ситуация накаляется еще сильнее. Инфляция в еврозоне достигла 8,6%, промышленность едва справляется с растущими ценами на газ и электроэнергию, курс евро по отношению к доллару упал до 20- летнего минимума.

В банке Berenberg прогнозируют масштабную рецессию в ЕС с 2023 года и падение ВВП на 0,8%.

Инвесторы массово выводят деньги из Европы. По данным ERFR Global, с января по июнь отток средств из европейских фондов составил почти 28 млрд долларов.

"Инвесторы опасаются не только негативных экономических прогнозов по Европе, которой на фоне резкого удорожания энергоресурсов еще приходится помогать Украине и кормить миллионы наших беженцев, но и того, что "Путин не остановится". Поэтому выводят деньги в тихую гавань, прежде всего, США", - говорит Пендзин.

На днях тему мировой рецессии прокомментировали в МВФ.

Как отметила глава Фонда Кристалина Георгиева, "не исключена" глобальная рецессия в 2023 году.

"Перспективы со времени нашего последнего обновления значительно ухудшились. 2022 год будет тяжелым, но 2023 год, возможно, будет тяжелее. Риски рецессии в 2023 году возросли", - заявила Георгиева в недавнем интервью агентству Reuters. Среди причин она назвала высокую инфляцию, войну в Украине, санкции в отношении России, замедление экономического роста Китая.

В ближайшее время МВФ должен в очередной раз пересмотреть свои прогнозы по росту мировой экономики на этот год. Пока неясно, как именно откорректируют цифры. Но, к примеру, в апреле прогнозы снизили с 4,4% до 3,6% (для сравнения: в прошлом году мировая экономика выросла на 6,1%).

По Европе, как прогнозируют в ING, рост на этот год не превысит 2,6%, а не исключено, что экономика и вовсе начнет уходить в минус.

В Goldman Sachs ожидают, что Европа окажется на грани рецессии во втором полугодии этого года, если не будут увеличены поставки газа. В частности, может быть техническая рецессия в наиболее зависимых от российского газа странах - Германии и Италии.

По словам Шевчишина, риски реальной рецессии в США - 30%, Европе - 40%, Великобритании - 45%.

"Высокая инфляция, последствия ковида, сохраняющиеся проблемы с цепочками поставок и, конечно, энергетический кризис наряду с повышением учетных ставок Центробанками являются главными драйверами рецессии.

Доходы корпораций замедляются, продажи ослабевают, мир под давлением более дорогих денег (вследствие повышения учетных ставок) при высокой инфляции и резком росте стоимости топлива и энергоресурсов готовится к падению", - отметил эксперт.

Куда катится евро

Отметим, что на этой неделе шоком для финансовых рынков стало резкое падение курса евро - больше чем на 3% за неделю. Европейская валюта закрепилась на рекордно низком уровне - 1,01 по отношению к доллару. Это минимум за последние 20 лет. Причем, усилились прогнозы о еще большем обвале евро, вплоть до того, что он будет стоить дешевле доллара.

В чем причина, и почему доллар, который после включения в США печатного станка на фоне локдауна рекордно просел, теперь вдруг оказался дороже евро?

Как говорит Пендзин, доллару помогло повышение учетной ставки ФРС. От европейского центробанка все ожидали такой же реакции, и он, собственно, не отказывается от своих планов повысить учетную ставку, но пока медлит.

"В Европе, в отличие от США, не так легко получить единое решение по этому вопросу. Поэтому Америка сработала быстрее. Если бы повышение учетной ставки произошло в США и Европе одновременно, то паритет доллара и евро был бы сохранен. А поскольку ЕС с этим вопросом притормозила, имеем результат - обвал евро", - прокомментировал Пендзин.

По словам Шевчишина, евро оказалось более уязвимым из-за проблем с поставками газа.

"Опасения нехватки газа в отопительный период, низкая заполненность хранилищ - это повод для больших волнений. Для экспортно ориентированной и промышленной Германии это критическая опасность, впрочем как и для других европейских стран, зависимых от российского газа. В такой ситуации реакция рынка незамедлительна - падение евро по отношению к доллару. Впрочем, стоит обратить внимание на достаточно спокойную реакцию на это падение мировых центробанков. Если ранее США достаточно громко заявляли, что крепкий доллар это плохо, то сейчас при выходе на паритет с евро - наблюдаем тихое согласие. Для Европы слабый евро может даже сыграть в плюс - поддержит экспорт, смягчит последствие спада. Но, к сожалению, не сдержит критически важный энергетический импорт. А вот для США - такая ситуация позитивна - поскольку Штаты получают больше долларовых доходов от такой динамики", - пояснил Шевчишин.

Не забудут ли об Украине?

Глобальная рецессия традиционно сильно бьет по слабым экономикам - на фоне экономического "шторма" инвесторы уводят деньги в "тихие гавани", в частности, в США, внешние займы для развивающихся государств дорожают, приток средств сокращается. Такие последствия были бы и для Украины. Но - не в этот раз.

"Пока в стране идет война, мы не зависим от коммерческих внешних займов - нам их попросту никто не даст. Украина сейчас зависит исключительно от финансирования международных партнеров", - пояснил Пендзин.

Обвал цен по Украине ударит, хотя и без того экспорт резко упал. Так что на фоне такого падение это будет не столь ощутимо, хотя и тяжело для отдельных компаний.

Главные риски для охваченной войной Украины сейчас - не забудет о нас Запад на фоне собственных проблем.

Пендзин считает, что пока идет война, о нас точно не забудут.

"Правда, денег нам будут давать, скорее всего, не сколько попросим, а чтобы хватило на выживание и войну. Вместо запрашиваемых 5 млрд долларов в месяц, скорее всего, будет 1,5-2 млрд. Заметьте, что МВФ не спешит списывать нам долги - все закончилось на уровне разговоров. Недавняя блокировка займа ЕИБ на 1,5 млрд бюджетным комитетом Еврокомиссии, якобы, из-за риска невыплат, бьет по имиджу Украины (которая, заметим, продолжает исправно платить по долгам - Ред.). То есть, заливать Украину деньгами даже в войну особо никто не спешит. Если же ситуация стабилизируется, желание помогать Украине отстраиваться может и вовсе пойти на спад. План Маршалла на сотни миллиардов - это, конечно, звучит оптимистично, но вот будет ли он финансироваться - вопрос пока открытый. Особенно на фоне мирового экономического кризиса", - подытожил Пендзин.