В Украине улучшилась ситуация с автомобильным топливом.

Заговорили даже об "окончании топливного кризиса", который, напомним, длился фактически с начала войны. Огромные очереди на АЗС, дефицит бензина и дизеля и высокие ценники уже стали новой реальностью для водителей.

И вот теперь - кризису конец?

В конце июня глава профильного парламентского комитета Андрей Герус заявил, что топливный кризис заканчивается, и анонсировал скорую отмену ограничений по заправке в один бак. Он отметил, что в июне на наш рынок импортировано порядка 600 тысяч тонн нефтепродуктов, что на 50% больше, чем в мае.

Буквально тут же сети АЗС действительно одна за другой начали отменять квоты.

"Топливный кризис закончился. Всем спасибо за участие. 4 июля сеть "Прайм" снимает все ограничения по отпуску топлива. Залейтесь", - написал в Фейсбуке владелец этой сети Дмитрий Леушкин.

Сняли ограничения также сети ОККО, WOG и др.

Более того - пошли вниз ценники на дизель и бензин. "Снизили сразу на гривну, чего мелочиться. В этом месяце цены упадут еще на 3-5 гривен", - говорит нам Леушкин.

Впрочем, не все так просто. Премьер-министр Денис Шмыгаль настроен менее оптимистично. Он советует украинцам пересаживаться на электрокары и не исключил повторение топливного кризиса.

"Риски есть. Дефицит топлива может вернуться уже в августе-сентябре", — считает и руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Разбирались, что происходит на топливном рынке, и к чему готовиться водителям.

Откуда взялось топливо

О причинах жесткого дефицита топлива мы уже подробно писали. Тут стоит вспомнить и блокировку поставок бензина и дизеля из Беларуси и России с первого дня войны, и уничтожение врагом НПЗ и топливной инфраструктуры.

Единственным каналом поставок топлива в Украину стала Европа, а там лишних партий бензина и дизеля было не так много. Плюс пришлось решать проблемы с парком автовозов, их сертификацией, водителями, оперативным прохождением границы и т.д.

То есть и дефицит топлива, и рост цен на него в целом были объяснимы. И рынок готовился к затяжному кризису. Поэтому появление на заправках страны "лишнего" топлива многих водителей удивило.

"Не скажу, что с топливом вдруг стало все как до войны. Проблемы остаются, особенно с бензином, за которым все же еще приходится побегать. Но в целом ресурса на рынке стало намного больше, резко уменьшились или вообще исчезли очереди, пошли вниз ценники", — отмечает Рябцев.

В чем причина такого разворота?

Андрей Герус говорит о резком наращивании поставок - в июне импортировано на 50% больше, чем в мае - всего порядка 600 тысяч тонн.

При этом, по словам Геннадия Рябцева, месячные потребности рынка оцениваются примерно в 500 тысяч тонн. Нужно 250 тысяч тонн дизеля и по 125 тысяч тонн бензина и газа. С дизелем и автомобильным газом сейчас вообще нет никаких проблем. Газ в изобилии еще с мая, и уже подешевел больше чем на 2 гривны за литр. Ценники на дизель тоже начали опускаться на 1-1,5 гривны (до 56-57 гривен за литр).

По бензину, по словам Рябцева, все не так благополучно - есть он не везде.

"Судя по насыщению рынка завозят пока еще вполовину меньше, чем нужно. Причина банальна - такого объема, как нам нужен, в Европе в свободном доступе попросту нет. Плюс по этому сегменту сильно ударила остановка производства на Кременчуцком НПЗ и на Шебелинке (ранее они обеспечивали половину потребностей в бензине, еще 35% шло из Беларуси, и только 15% - из Европы).

Но в целом буквально за месяц-полтора предложение на отечественном топливном рынке резко выросло.

"Рынок наполнен, конечно, до изобилия еще далеко, но в целом ситуация нормализовалась", - подтверждает Леушкин.

Эксперты говорят, что одна из причин — резкое увеличение числа импортеров и парка бензовозов.

Попросту говоря, топливо из Европы начали таскать все - сети АЗС, аграрии, новички-предприниматели.

"После отмены регулирования цен топливный бизнес стал очень выгодным. К примеру, в Польше розничная стоимость бензина - 2 евро. Но в этом ценнике 60% - налоги, то есть, без налогов литр топлива можно купить за 80 евроцентов. Еще 15% от ценника - доставка, 7% НДС. Получается в районе 43 гривен за литр, а розничная цена - 52 гривны. То есть плюс 9 гривен прибыли на литре бензина, а по дизелю маржа еще выше - порядка 13-14 гривен. Понятно, что в этот бизнес все ринулись", — говорит Рябцев.

Еще одна причина насыщения рынка - активизация мини-НПЗ. До войны их называли бодяжниками и накрывали рейдами за уклонение от налогов и "левое" производство. Но из-за дефицита топлива мини-НПЗ неофициально включили зеленый свет.

"Работают старые мини-НПЗ плюс появилась масса новых. Производство кустарное - запускают на перегонный куб газовый конденсат. Особенно много таких "химиков" в Полтавской области, где порядка 300 официально законсервированных, а по факту работающих скважин, из которых можно получать конденсат. Перегнал через простейшее устройство, похожее на самогонный аппарат, разбавил спиртом, и вот - бензин готов. себестоимость такого топлива - 15 гривен, даже с учетом всех накладных расходов - не больше 25 гривен, а продавать можно по 50-52. То есть, подъем просто рекордный. Понятно, что качество такого топлива весьма сомнительно, но его сейчас особо никто не проверяет. А дела до того, когда застучит мотор в вашем авто никому особо нет", — рассказывает Рябцев.

Но качество топлива для многих сейчас - вопрос десятый. Главное, чтобы оно в принципе было, и желательно недорого. В этом плане для водителей есть хорошая новость.

"В этом месяце топливо будет дешеветь. Ожидается минус 3-5 гривен на литре", — заверил нас Леушкин.

По данным агентства "А-95", оптовые цены с 24 июня по 1 июля опустились на бензин на 1 гривну (до 46-52 гривен), а на дизель - на 4 гривны (до 47-58 гривен).

"Передышка до августа"

Впрочем, есть и плохая новость — топливное изобилие может закончиться так же резко, как и началось. Дефицит топлива и очереди на АЗС не исключаются, причем, как говорит Рябцев, водители могут столкнуться со сложностями уже в августе-сентябре.

"Традиционно на эти месяцы приходится пик спроса на автотопливо, так как идет уборочная, а следом начинается осенняя посевная кампания. Под угрозой дефицита дизель. Вместо 250 тысяч тонн месячные потребности могут вырасти до 450 тысяч тонн. Поставщики работают с колес, запасов ресурса нет, поэтому вполне возможны перебои", — отметил Рябцев.

Об угрозе повторения топливного кризиса недавно заявил и премьер-министр Денис Шмыгаль, посоветовав украинцам пересаживаться с бензиновых и дизельных авто на электрокары. По его словам, Украина столкнулась с топливным кризисом в апреле, когда оккупанты усилили обстрелы нефтебаз, НПЗ и железнодорожной инфраструктуры. Угроза новых проблем с топливом усиливается на фоне увеличения потребностей аграриев под сбор урожая, - сказал Шмыгаль.

Леушкин также не исключает, что "кризис может так же быстро вернуться, как и исчез". Особенно если власти попытаются вмешаться и снова начнут регулировать топливный рынок.

"Тогда бензовозы просто отцепят бочки и повезут что-то другое, что на тот момент будет выгоднее, чем топливо", - отметил эксперт. Так сейчас, по его словам, в конкуренцию за автопарк с поставщиками топлива вступают экспортеры агропродукции, в частности подсолнечного масла.

"Транспортный фрахт подпирают конкуренты. Доставка топлива из Европы будет дорогой в этом году. Как это ни странно звучит, но благодаря тому, что Украина - производитель подсолнечного масла №1, а поезда и корабли, как вы понимаете, уже приехали и приплыли. И, кстати, этот фактор к сентябрю может потянуть цены на перевозки цистернами вверх, что отразится и на стеллах АЗС", - считает Леушкин.

То есть, получается, и скидки на топливо могут оказаться временными.

Кроме того, после вступления в силу эмбарго на ввоз нефти и нефтепродуктов из России (в конце года) в Европе ожидается кризис.

По словам Рябцева, чтобы перестраховаться от новых топливных кризисов, власти не сделали главного.

"Нет прогнозного баланса топлива с расчетом, кто из импортеров, откуда и сколько сможет привезти. Почему-то не заключаются средне- и долгосрочные контракты напрямую с европейскими НПЗ под госгарантии. Можно также было бы организовать поставку нашей нефти и конденсата на переработку в Европу. Но наши импортеры предпочитают просто собирать с рынка свободные партии. А что будет, если они вдруг закончатся? А такой сценарий весьма вероятный, учитывая, что европейские НПЗ, в том числе польские, будут сокращать закупки российской нефти. Уже сейчас срочно нужно формировать стратегический топливный запас. Понятно, что с учетом войны хранить его в стране нельзя, но есть механизм oil tickets, предусматривающий заключение контрактов на хранение ресурса на территории другой страны", — подытожил Рябцев.

"Весь мир, и Европа особенно, вошли в период дефицита нефтепродуктов из-за восстановления экономики после ковида и недостатка нефтеперерабатывающих мощностей. В Европе ситуация усугубляется из-за отказа от российских нефтепродуктов. Поэтому цены будут высокими. Да, мы имеем хорошую динамику поставок, очереди на заправках исчезают, но праздновать победу рано. Ситуация остается очень шаткой. Сейчас мы обеспечили только баланс июня, но на горизонте - август - октябрь - сезонный пик потребления, когда нужно будет на 20-30% больше. Плюс растет нагрузка на транспортные коридоры, что дополнительно усложнит импорт топлива", - подытожил руководитель "А-95" Сергей Куюн.

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