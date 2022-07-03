Вице-президент США Камала Харрис в ходе в Новый Орлеан призвала американцев отказаться от производства топлива в домашних условиях. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Мы должны работать в режиме многозадачности, глядя на то, что мы должны сделать внутри страны для снижения цены на бензин. Правильно?" – сказала она.

После этого модератор рассказала, что видела на днях мем "Я ищу в интернете, как сделать бензин дома".

"Ох, не надо этого делать. Не надо это делать. Пожалуйста, не надо", - ответила Харрис.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что американцам придется платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, "чтобы Россия не смогла победить Украину".

Ранее "Страна" сообщала, что Байден призвал конгресс и власти штатов ввести на три месяца мораторий на уплату топливных налогов для борьбы с ростом цен в стране.