Президент США Джо Байден заявил, что американцам придется платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, "чтобы Россия не смогла победить Украину".

Заявление прозвучало на пресс-конференции в Мадриде по итогам саммита НАТО.

При этом Байден отметил, что цены могут снизиться при отмене налога на покупку топлива.

Также глава Белого дома заявил, что целью его предстоящей поездки на Ближний Восток не является намерение убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти в целях снижения мировых цен на топливо.

"Во-первых, это не является целью моей поездки", - сказал он. Так хозяин Белого дома ответил на вопрос о том, намерен ли он в ходе визита на Ближний Восток просить саудовское руководство увеличить нефтедобычу для снижения цен на нефть.

Президент США подчеркнул, что целью его готовящегося визита прежде всего является участие в многосторонних встречах с представителями разных ближневосточных стран, а не отдельно Саудовской Аравии.



"Я не собираюсь просить их об этом. Я намерен попросить об этом представителей всех стран Персидского залива на встрече с ними. Я намерен донести, что необходимо совместное повышение объемов нефтедобычи – а не только со стороны Саудовской Аравии", - добавил Байден.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден призвал конгресс и власти штатов ввести на три месяца мораторий на уплату топливных налогов для борьбы с ростом цен в стране.

Также мы приводили заявление Байдена о том, что причина роста цен на бензин - это Россия.