Президент США Джо Байден призвал конгресс и власти штатов ввести на три месяца мораторий на уплату топливных налогов для борьбы с ростом цен в стране.

Заявление прозвучало на фоне очередного рекордного повышения цены на бензин в США: впервые в истории её средняя стоимость превысила $5 за галлон.

Об обращении к законодателям глава Белого дома сообщил 22 июня в обращении к нации по поводу цен на бензин.

"Отменяя на три месяца федеральный налог, мы сможем снизить цену и добиться небольшого облегчения для семей", - сказал Байден.

Мера призвана снизить внутренние цены на бензин. Федеральный налог на бензин составляет 18,4 цента за галлон (3,7 л), на дизель - 24 цента за галлон.

При этом Байден сам же признал, что предлагаемая им мера не позволит существенно снизить стоимость топлива для американцев.

"Я полностью понимаю, что приостановка действия топливного налога сама по себе не исправит проблему. Но она хотя бы немного облегчит ситуацию для семей по мере того, как мы продолжаем работать над снижением цен в долгосрочной перспективе", - сказал американский президент.

В связи с этим Байден призвал национальные нефтеперерабатывающие компании увеличить производство бензина.

"Я призываю отрасль перерабатывать больше нефти в бензин и снизить цены", - заявил президент.

Между тем на прошлой неделе Байден заявил, что сейчас наиболее оптимистичен по поводу США. Чем подпитан его оптимизм при усугубляющейся в США инфляции, неясно.

Также президент США признавал, что рекордная инфляция и значительный рост цен на топливо в США – "побочные продукты помощи Украине".