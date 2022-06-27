Мэр Ахтырки (Сумская область) Павел Кузьменко в комментарии "Стране" сообщил, что дефицита топлива в городе уже нет.

"Я думаю, ситуация с топливом у нас даже лучше, чем в Киеве. Есть бензин и 92, и 95, и дизель. Цена была за 60 гривен за литр, а сейчас уже меньше, можно купить до 60 гривен", - сообщил Кузьменко.

Также по его словам, в городе возобновил работу общественный транспорт.

"Маршруток меньше, но все работает. У нас не коммунальный транспорт, а частный. Подняли цену на проезд, но некритично. Был проезд по 10 гривен, а стал 13 гривен. У нас все есть, все работает. Нам бы ПВО и победу - было бы все хорошо", - отметил мэр Ахтырки.

Кроме этого, Кузьменко сообщил, что в городе сейчас живет больше 30 тысяч человек из 48 тысяч, которые жили до войны.

"Детей больше пяти тысяч. Людей много, в центре города машину негде поставить. Но я как и раньше не меняю своё мнение, если есть возможность оставаться где-то до окончания войны - пусть остаются", - сказал Павел Кузьменко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ахтырке из-за нехватки топлива может прекратить работу коммунальный транспорт.

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