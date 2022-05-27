Мэр Ахтырки Павел Кузьменко сообщил "Стране", что в городе из-за проблем с топливом может прекратить свою работу коммунальный транспорт.

"Серьёзнейшая проблема - дефицит топлива. Когда у нас были активные боевые действия мы все топливо, которое было у нас в городе использовали для обороны города. А на сегодня у нас для коммунального транспорта, который вывозит мусор, занимается уборкой города и так далее, осталось запасов топлива где-то на две недели", - сообщил он.

По его словам, городской транспорт в городе не работает. "Все маршруты могут возобновить свою работу, но они не ездят, потому что их нечем заправлять. По городу люди передвигаются на велосипедах и на частном транспорте. У нас было два автобуса. Но один сломан, а второй забрали на нужды ВСУ", - рассказал Кузьменко.

Напомним, в Сумах из-за нехватки топлива коммунальные автобусы будут ходить только в часы пик.

Также сообщалось, что в Николаеве могут повысить цены на проезд из-за проблем с топливом .

Тем временем, в Киеве резко подорожал проезд в частных маршрутках.

О том, что происходит с топливом после отмены госрегулирования ранее мы разбирались в отдельном материале.