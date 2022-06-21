В Киеве обсуждают поднятие тарифа на эвакуацию авто из-за роста цен на бензин, несмотря на прежние заверения столичной мэрии решить эту проблему еще в мае.

О том, что тарифы на эвакуацию автомобилей могут пересмотреть "Стране" сообщил источник в КГГА.

"Эта тематика периодически обсуждается в киевской мэрии и не только киевской, однако пока никаких бюрократических процедур не запущено. Есть ряд объективных причин, главная - рост цен на топливо. Соответственно, себестоимость эвакуации авто повышается. Сейчас сложно прогнозировать, насколько поднимется цена, потому что никаких предметных расчетов соответствующие органы еще не делали", - сообщил источник.

Ранее в мэрии Киева сообщили, что в некоторых районах столицы горячую воду отключат на месяцы.

Также стало известно о закрытии для частного транспорта Южного моста в Киеве.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.